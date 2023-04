Uitreiking Buma Awards: herken jij deze oud-winnaars nog?

Tv-aanbieders als Ziggo, KPN en T-Mobile willen deel rechten Eredivisie: ‘Winst terug naar clubs’

TV-aanbieders DELTA, KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo hebben maandag een voorstel om voetbal breder beschikbaar te maken via televisie naar de Eredivisie CV (ECV) gestuurd. De aanbieders willen met de ECV in gesprek over de televisierechten van de Eredivisie vanaf 2025. Het idee is dat eredivisieclubs ‘meer regie en meer inkomsten’ krijgen dan met het huidige systeem, laat een zegsman weten.