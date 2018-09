Uitslag The Voice Senior in RTL Late Night

In de finale van The Voice Senior staan vrijdagavond acht overgebleven talenten. Finalisten Georges, Bob, Annet, Wil, Jimi, Mick & Henk, Noble en Lain zingen elk één nummer, waarna de coaches Angela Groothuizen, Gerard Joling en Gordon, Ilse DeLange en Marco Borsato allemaal een talent uit hun team naar huis sturen.

Kijkers mogen daarna bepalen wie van de vier overgebleven deelnemers de beste is.



In de aansluitende uitzending RTL Late Night maken Wendy van Dijk en Martijn Krabbé bekend wie de eerste winnaar wordt van The Voice Senior. Die mag een EP opnemen en optreden op het Muziekfeest van het Jaar in de Ziggo Dome.