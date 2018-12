Uitspraken De Mol over The Voice irriteren RTL

RTL reageert: ,,We zijn al tien jaar samen bezig met The Voice, dat we ook gezamenlijk tot een succes hebben gemaakt. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Dus we zijn toch wel heel erg verbaasd dat we nu worden geconfronteerd met een juridisch steekspel terwijl we nog steeds heel goede contractuele afspraken hebben.’’



Een woordvoerster van de tv-zender vervolgt: ,,Het succes van The Voice is voor ons heel belangrijk geweest, maar ook niet geheel onbelangrijk voor meneer De Mol. The Voice heeft zijn bedrijf internationaal nog verder op de kaart gezet en dat heeft zeker bijgedragen aan de verkoop (aan het Britse ITV, red.). Dus dit voelt wel als een heel rare omwenteling.’’ En over het aantal raadslieden dat De Mol noemt: ,,Als je 44 advocaten nodig hebt om je punt te maken, is het misschien beter om te vertrouwen op de afspraken die er liggen.’’



Een verlies van dit programma zou een zware slag betekenen voor RTL, omdat het ook afgeleide programma’s heeft als The Voice Kids en The Voice Senior. Bovendien kaapte De Mol dit jaar al het succesvolle It Takes 2 weg bij RTL. Dat programma is in het nieuwe jaar bij SBS 6 te zien.