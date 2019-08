Uitspraken Derksen zorgen meteen voor ophef: ‘Turkije is een kutland’

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Veronica Inside heeft meteen voor opschudding gezorgd. De uitspraken over homo-intolerantie van René van der Gijp en Johan Derksen - volgens de analisten is er ‘niets aan de hand in Nederland’ en krijgen ‘alle groeperingen te maken met zinloos geweld, ook wij’ - hielden gisteravond al snel de gemoederen bezig. Maar Derksens mening over Turkije, deed zelfs een profvoetballer in de pen klimmen.

De toon was gisteravond snel gezet. Nog voor de eerste aflevering van een nieuwe reeks Veronica Inside van start ging, beloofde Johan Derksen dat Ellie Lust niet gespaard zou worden. Zo geschiedde, de oud-politiewoordvoerder kreeg een veeg uit de pan. Ze was volgens Wim Kieft, die terugkeerde bij het programma, te veel in zichzelf gaan geloven. En volgens Derksen was ze vooringenomen.



De reden hiervoor is dat Lust de besnorde analyticus ervan betichtte homofoob te zijn. Voor haar tv-programma kwam ze bij hem op bezoek in Grollo en confronteerde ze hem met eerdere uitspraken. Daar wilde Derksen echter niets van terugnemen en dat zorgde voor een rel. Lust was teleurgesteld, de zestigplusser oordeelde gisteravond dat zijn uitspraken verknipt in beeld zijn gebracht en uit de context waren gerukt.

Volledig scherm Johan Derksen. © Veronica

Turkije

Leek die rel net zijn gaan liggen, opende Derksen vervolgens het vuur op Feyenoord-voetballer Orkun Kokcü. De 18-jarige speler van Feyenoord heeft ervoor gekozen om te gaan spelen voor Turkije. Dat de in Nederland opgegroeide Kokcü dat doet, valt niet in goede aarde bij Derksen. ,,Voordat hem wat gevraagd wordt, heeft dat jongetje al voor Turkije gekozen", stelt hij.



,,Dat stuit mij een beetje tegen de borst”, vervolgt Derksen zijn tirade. ,,Die jongen is in Nederland geboren, die heeft hier zijn hele opleiding gehad, die heeft hier van alle sociale voorzieningen geprofiteerd, zoals wij allemaal. En dan voordat Jong Oranje kan vragen: ‘wil je voor ons spelen?’, is er al een Turk die hem gek heeft gemaakt.”



Derksen oordeelt dat het bijna een belediging is voor Nederland dat Kokcü voor Turkije kiest. ,,Nu gaat hij in een land spelen waar je niet mag zeggen wat je wil, waar je zo in de gevangenis gepleurd wordt zonder proces, waar de mensenrechten met voeten getreden worden. Kan iemand uit zijn omgeving dat eens uitleggen aan die jongen?”



De analist slingert de discussie over een dubbel paspoort nog maar eens aan. ,,Als er iets aan de hand is met iemand met een dubbel paspoort dan roepen ze meteen in koor: ‘maar wij zijn Nederlands, wij hebben een Nederlands paspoort’. En nu kan hij wat voor Nederland betekenen en dan gaat hij naar Turkije. Nou, dat is een kutland. Als je een bepaalde politieke voorkeur hebt, word je zonder proces gewoon vastgezet. Daar wil je toch niks mee te maken hebben, zo’n land?”

Başacıkoğlu