‘Undercover serie met internationale allure dankzij seizoen 2’

Undercover is deze week dan ook de ‘tip van de week’ in de podcast. Wel zetten de makers vraagtekens bij de keuze om de serie niet in één keer op Netflix te zetten. ‘Het hele idee van bingewatchen is dat je een serie in een weekend uit kunt kijken, nu moet je week voor week gaan wachten. Erg ouderwets en lineair.’



In deze aflevering van Bingewatchers ook aandacht voor Hoops van Netflix en Bless this Mess van Comedy Central en nieuws over de makers van Game of Thrones en prins Harry en Meghan Markle. Alle afleveringen van Bingewatchers zijn ook gratis te beluisteren via Spotify, Apple podcast en Stitcher.