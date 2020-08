Uniek: Meghan Markle gaat stemmen bij verkiezingen VS (en vast niet op Trump)

,,Ik weet hoe het is om een stem te hebben én hoe het voelt om geen stem te hebben’’, motiveert ze haar keuze om te stemmen tegenover Marie Claire. ,,Ik weet dat veel mannen en vrouwen hun leven op het spel hebben gezet zodat wij ons kunnen laten horen. Die kans, dat fundamentele recht, is nu ons stemrecht en de kans om al onze stemmen te laten horen.’’



De voormalig Suits-actrice deelt een quote van kiesrechtactiviste Kate Sheppard. Die luidt: ‘Denk niet dat jouw enkele stem niet veel betekenis heeft. De regen die de uitgedroogde grond verfrist, bestaat uit losse druppels.’ De uitspraak is een favoriet van Meghan en echtgenoot prins Harry. ,,Daarom ga ik stemmen’’, zegt ze erover.



Er is volgens The Independent geen wet die Britse royals verbiedt zich uit te spreken over politiek, maar het is traditie om dat niet te doen. De Amerikaanse staatsburger Meghan heeft nog niet gezegd op wie ze gaat stemmen, maar het is onwaarschijnlijk dat ze voor republikein en zittend president Donald Trump gaat.



Ze noemde hem in 2016 ‘vrouwonvriendelijk’ en iemand die ‘verdeling zaait’ en overwoog toen zelfs nog naar Canada te verhuizen als hij president zou worden. Trump noemde haar vervolgens ‘naar’.