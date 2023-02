Uniek moment in Slimste mens: deze man zorgt voor lachje bij Maarten van Rossem

Kandidaat

Er was eigenlijk maar één kandidaat die deze week alle aandacht stal en dat was Vlaming Erik Van Looy. En dat lag niet alleen aan zijn ooglapje, dat hij heroïsch droeg na een netvliesoperatie die hij vlak voor de tv-opnames had ondergaan. Voor zover we kunnen nagaan is hij een van de weinige kandidaten die onze nationale brombeer Maarten van Rossem ooit aan het lachen heeft gekregen. Nadat het jurylid oreerde over zijn voormalige auto, een Deux Chevaux, en zijn, uhm, ‘ontspannen rijstijl’ (‘Ik reed vanochtend nog bijna een man van de sokken’) haakte Van Looy daar gevat op in. Hij wendde zich tot presentator Philip Freriks: ,,Jij hebt mij nog niet gevraagd hoe ik mijn netvlies heb gescheurd.” ,,O,” antwoordde Freriks. ,,Dat is weinig attent. Erik, hoe komt dat?” Korte stilte. ,,Ja het is gescheurd omdat ik geweldig schrok toen ik bijna werd aangereden door een oude Hollandse meneer in een Deux Chevaux.” En toen gebeurde het: de lippen van Maarten krulden lichtjes omhoog. Zelf lachte Van Looy zó hard dat ik even bang was dat zijn netvlies wéér zou losschieten.

Natuurlijk, een galerij over Zuid-Amerikaanse hoofdsteden hoort thuis in een kennisquiz, maar als kijker heb ik toch altijd meer lol in de creatieve uitspattingen van de redactie. Deze week zat ik grinnikend voor de buis toen plots acht bekendheden met ooglapjes (denk aan Madonna, David Bowie en Moshe Dayan) in beeld verschenen, tijdens de beurt van Erik Van Looy, de eenogige Belg. Het tweede pareltje was de galerij met acht overleden, maar sterk verouderde wereldsterren. Hun uiterlijk was aangepast naar het jaar 2023, alsof ze nu leefden. Ik dacht terug aan een interview dat ik ooit had met een cosmetisch arts van het Erasmus MC. Zij kon in een oogwenk zien hoe iemand zou verouderen. Ze wierp een korte blik op mijn bovenlip. ,,Vooral vrouwen hebben op latere leeftijd last van rimpels boven hun lip. Daar is hun huid wat slapper.” En bedankt! Mij wacht een heuse rimpelsnor. Liever heb ik de kraaienpootjes van de veel te vroeg overleden Janis Joplin.

Maartens momentje

Maarten van Rossem ramde op zijn zilveren bel. ,,Het is nu de zoveelste keer dat die verdomde Kardashians in dit programma voorkomen. Ik stel voor dat we er nu mee stoppen. Vijf jaar wordt deze naam, deze familie, deze zooi niet meer genoemd.” Journalist Haroon Ali grapte dat hij een vraag over de Kardashians had ingediend bij de redactie. ,,Dan hoop ik dat je er nu uitvliegt”, mokte Van Rossem. Dat gebeurde niet. Ali gaat door naar de finaleweek. Hij is een sterke en sympathieke kandidaat, maar allez, wie deze rubriek leest, weet wie mijn favoriet is.

