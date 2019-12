Uniek tv-format op komst bij BBC: thuis naaktmodellen schetsen

Volgens de BBC wordt het programma, dat geschiedenis schrijvende ‘slow-tv’ wordt genoemd, geleid door kunstenaars Daphne Todd en Lachlan Goudie. Creatieveling Josie D’Arby presenteert de show. Of het format al aan andere landen is verkocht, is onduidelijk.



Volgens de omroep, die Live Drawing Live gaat uitzenden op het educatieve kanaal BBC Four, zullen de poserende naaktmodellen ‘in alle maten en vormen’ op uiterst nette wijze in beeld worden gebracht. ,,We tonen heel langzaam hun lichamen vanuit meerdere hoeken en dat is eigenlijk alles”, benadrukt de BBC in een aankondiging.

Producent Cassian Harrison vertelde aan The Times dat het programma inspeelt op de toenemende populariteit in Groot-Brittannië van het tekenen of schilderen van naaktmodellen. ,,Er zijn veel amateurkunstenaars die behoefte hebben aan dergelijke cursussen: lessen waarin de menselijke anatomie centraal staat.”

Harrison stelt verder dat het format ‘het tegenovergestelde’ is van wat er tegenwoordig op het scherm verschijnt. ,,Het moet allemaal snel, flitsend en luidruchtig zijn. Live Drawing Live is juist een langzame show die kijkers in een lagere versnelling zet en de gelegenheid geeft zich in alle rust te concentreren op de schoonheid van het menselijke lichaam.”