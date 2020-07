Opnieuw zijn er unieke foto’s van The Beatles opgedoken. Deze keer gaat het om beelden die in mei 1965 zijn geschoten toen John, Paul, George en Ringo bezig waren met de opnamen voor de film Help!

De foto’s zijn genomen door Derek Bayes. Hij werkte toen in Londen en hoorde flink wat rumoer in de straat. Hij pakte zijn camera en ging naar buiten. Daar zag hij The Fab Four door de straat rennen.

Help! was de tweede film die The Beatles maakten. Net als bij hun eerste, A Hard Day’s Night, was Dick Lester de regisseur.

Tot nu toe waren de foto’s nog nooit gepubliceerd. Op de website van Daily Mirror zijn ze nu te zien. Komende herfst verschijnen ze in een boek waarin fotosessies staan van vier fotografen met wie The Beatles hebben gewerkt. Derek Bayes is een van hen. Een paar jaar later maakte hij namelijk ook foto’s van de band in de Abbey Road-studio’s.

Bayes is inmiddels overleden. Zijn vrouw Angela kwam de foto’s tegen toen ze spullen van haar man aan het opruimen was. Aan Daily Mirror vertelt ze dat zij en haar man er vaak over hadden gedacht de foto’s te laten veilen, maar dat het er nooit van is gekomen. “We waren niet zo geïnteresseerd in geld”, zegt ze.