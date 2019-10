Ursul de Geer: Zonder ‘fantasties’ had ik misschien wel talkshow met Beau gemaakt

Alles is ongewoon na deze toneelvoorstelling: nadat acteurs Peter Bolhuis en Yvonne van den Hurk hun applaus in ontvangst hebben genomen en het podium hebben verlaten, verschijnt regisseur Ursul de Geer op de planken. Hij nodigt het publiek uit een drankje te nuttigen in de foyer en dan terug te keren in de zaal voor een nagesprek met de burgemeester en een teamleider van de politie. Over het recht op privacy en het ingrijpen van de overheid in privélevens.



Na het drankje zitten niet Bolhuis en Van den Hurk op het podium van theater De Bussel in Oosterhout, maar burgemeester Mark Buijs (VVD, in pak en met stropdas) en plaatsvervangend teamchef van het plaatselijke politie, Desirée Behm (in uniform). Naast hen, staand: Ursul de Geer (73, nette trui en spijkerbroek). Een stapel papieren in zijn hand, als de talkshowhost die hij vroeger was.



Het stuk waar de drie over nakaarten met het publiek, Een heilige avond, gaat over een een vrouw die op kerstavond door de politie wordt meegenomen voor verhoor. Haar ex zou een aanslag beramen. De agenten blijken van alles over haar te weten. In het nagesprek komt dus automatisch de sleepwet ter sprake, cameratoezicht in Oosterhout en ook het stuk zelf. Want complimenten voor de acteurs, zegt politievrouw Behm, maar helemaal levensecht is het niet. De rechercheur (Bolhuis) heeft in het stuk veel meer informatie over de verdachte (Van den Hurk) dan zij en haar collega’s in werkelijkheid ooit zullen hebben.