Utopiaan Cees Kamer (65) overleden

Kamer werd in 2017 gediagnosticeerd met ureter-kanker. Hij werd voor de ziekte behandeld en het leek zelfs even de goede kant op te gaan. Toch werden er in 2019 drie nieuwe tumoren in zijn lymfeklieren gevonden. Kamer besloot toen om zich niet meer te laten behandelen en te genieten van de tijd die hij nog had.



Onlangs liet hij zijn gezicht nog zien in Utopia om afscheid te nemen van zijn vrienden. Hij deed toen uit de doeken dat hij nog maar twee maanden te leven had.



De oud-Utopiaan blikte in zijn laatste bericht op Instagram, dat hij op 16 november deelde, terug op zijn afscheid en schreef ook over de behandelingen die hem nog te wachten stonden. ‘Tevens wil ik iedereen bedanken voor de vloedgolf aan reacties. Ik ben nog steeds diep onder de indruk van alle aandacht die ik van u krijg! En dat is heel bijzonder om mee te mogen maken. Ik put daar echt kracht uit en dankbaarheid', aldus Kamer.



In augustus werd bekend dat Utopia na zes jaar en 1554 afleveringen van de buis zou verdwijnen.