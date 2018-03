Utopiastel Bas en Do betaalt 'emotiegeld' voor droomhuis in Haarlem

Do en Bas waren, zoals zij het noemt, op missie toen ze in september besloten er helemaal voor te gaan en buiten Utopia te bouwen aan hun toekomst. ,,We begonnen met 114 camera’s in een huis en ik wilde na Utopia niets liever dan een eigen plek met Bas. Ik heb nog nooit met zo veel liefde iemands was gedaan!'' De twee vielen voor een klushuis – ‘zonder deuren, alles is lekker helemaal open’ - in Haarlem en boden flink boven de vraagprijs. ,,We hebben wat emotiegeld betaald, puur omdat we er allebei zo’n goed gevoel bij hadden.'' Ze gingen voor een zogenoemd ‘huis op zijn kop’, met de slaapkamer beneden en de woonkamer boven. ,,Toen we er doorheen liepen, zeiden we tegen elkaar: Als we dit huis niet krijgen, dan hebben we echt verdriet.''



Nadat ze op 22 januari de sleutel kregen, kwam het moment van afscheid snel. Bas liet zich drie dagen later opnieuw vrijwillig tussen de muren van Utopia opsluiten, met het plan op 1 juni als winnaar de loods te verlaten. Voor Do een behoorlijke beproeving, want naast dat ze haar geliefde moet missen, is Haarlem haar onbekend. ,,Ik heb alles voor hem achtergelaten. Mijn familie woont hier niet, ik ken bijna niemand. Ik ben echt vanaf punt nul begonnen. Nu ben ik een sterke en zelfstandige vrouw, maar zo'n verhuizing hakt er flink in.'' Ze telt de dagen tot zijn terugkomst af. Met een zucht: ,,Nog 70 dagen. Ik kan hem volgen via de livestream en houd een dagboek bij voor mezelf, zodat hij kan teruglezen wat ik heb beleefd. Dat is wel zo eerlijk. Ik probeer van ons huis een thuis te maken. Maar dat lukt niet, want hij is er nog niet.''