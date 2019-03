Vader Anna Nooshin overleden: Ik had gehoopt je nog een keer te zien

Anna Nooshin heeft gisteren in een emotioneel bericht op Instagram laten weten dat haar vader is overleden. De 32-jarige vlogster wist dat er een dag zou komen dat hij haar zou verlaten, maar nu het moment daar echt is heeft ze het er moeilijk mee. ‘Toch had ik stiekem gehoopt je nog een keer te mogen zien of te vasthouden. Ondanks het verleden en de afstand tussen ons besef ik me nu hoeveel ik op je lijk, hoeveel ik je heb gemist en hoeveel ik je nog ga missen.’