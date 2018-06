Vader Meghan Markle baalt van treffen Donald Trump en Queen Elizabeth

Life and Death Row Dreigende massamoord kruipt kijker onder de huid

10:09 De doodstraf klinkt voor Nederlanders als iets van de oertijd, maar in de Verenigde Staten is de meest rigoureuze strafmaatregel nog altijd van nu. In de zesdelige docureeks Life and Death Row volgen we acht ter dood veroordeelden in afwachting van hun executie.