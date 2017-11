Vader Roel van Velzen overleden: Mijn hart is gebroken

Volgens Van Velzen is zijn vader Kor, die muzikant en tekstschrijver was, vredig heengegaan in zijn studio. ,,Ik hou me vast aan de herinneringen en de vele prachtige verhalen die ik toegestuurd krijg van mensen die hem kenden", schrijft hij in het bericht.



Dat het gevoel voor muziek in de familie zit, is Van Velzen zeker niet vergeten. Omdat hij zeker weet dat zijn vader veel mensen heeft geïnspireerd en zal blijven inspireren met zijn muziek, deelt hij de link naar het nummer Silent Love. ,,Mijn vader schreef in zijn leven honderden liedjes. Op zijn album KOR staat ‘Silent Love’, misschien wel zijn mooiste."