Vakantieganger Bridget wil niets missen en Hans viert zijn verloving

Meghans Op­rah-jurk gekozen tot jurk van het jaar

De zwarte Giorgio Armani-jurk die Meghan vorig jaar tijdens het tv-interview met Oprah Winfrey droeg, is door een toonaangevend modeblad verkozen tot jurk van het jaar. Het kledingstuk wordt vanaf dinsdag tentoongesteld in het Fashion Museum in de Britse stad Bath.

22 februari