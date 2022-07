Vakantievilla’s van BN’ers in Portugal bedreigd door enorme branden

De brand begon gisteravond in Gambelas (Faro) en verspreidde zich naar Quinta do Lago en Vale do Lobo. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de villa’s van John en Linda de Mol en Louis van Gaal in gevaar zijn. Door de vuurzeeën alleen al zijn zo’n 120 lichtgewonden gevallen. Twee mensen, een burger en een brandweerman, hadden volgens de Portugese autoriteiten ernstige verwondingen. In totaal zijn in het land 2300 brandweerlieden in de weer, vooral in het gebied ten noorden van hoofdstad Lissabon.