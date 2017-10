Van aanranding beschuldigde Hollywoodproducent Weinstein ontslagen door eigen bedrijf

‘In het licht van nieuwe informatie die naar buiten is gekomen de afgelopen dagen over het wangedrag van Harvey Weinstein, heeft de directie van The Weinstein Company besloten de arbeidsrelatie met Harvey Weinstein met onmiddellijke ingang te beëindigen’, aldus de verklaring.



De 65-jarige Weinstein is mede-oprichter van The Weinstein Company. Hij werd op 7 oktober al op non-actief gezet na berichten in The New York Times. De krant schreef dat de Hollywood-producent voor grote bedragen heeft geschikt met vrouwen die hem van aanranding beschuldigden. Onder anderen actrice Ashley Judd sprak openlijk over haar ervaring met Weinstein en zijn ongewenste intimiteiten. Hij vroeg de actrice of zij naar hem wilde kijken terwijl hij zich zou douchen.