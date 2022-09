Van Cruijff tot Beckham: in Love Stories komen de mooiste liefdesverhalen voorbij

Brand op podium bij optreden Panic! at the Disco

Tijdens een optreden van Panic! at the Disco, het soloproject van Brendon Urie, is woensdagavond een kleine brand uitgebroken. Een effectmachine op het podium vloog in brand, maar kon al snel geblust worden. De Amerikaanse zanger gaf een optreden in het Xcel Energy Center in Saint Paul (Minnesota).

15 september