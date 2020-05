Van der Gijp belaagd door mannen met hamers: ‘Ze stonden als een wilde te slaan’

UpdateRené van der Gijp (59) is afgelopen maandagavond laat bij thuiskomst van de uitzending van Veronica Inside belaagd door drie onbekende mannen. De analyticus kwam in zijn auto aanrijden toen de onverlaten opdoken en met hamers probeerden de autoruiten in te slaan. De presentator kwam er zonder kleerscheuren vanaf, omdat het de mannen niet lukte door het beveiligde glas te komen en Van der Gijp weer wegreed. ,,Ze stonden als een wilde te slaan”, vertelde hij vanavond in Veronica Inside.

René van der Gijp wilde het er vanavond in de uitzending eigenlijk niet over hebben, maar omdat het nieuws over de aanval op deze site bekend werd gemaakt, besloot hij zijn verhaal te doen. ,,Ik stond voor het hek, en ineens sprongen er drie gasten in een trainingspak en met witte maskers op vanuit het niets voor mijn auto en begonnen als idioten met hamers op die auto in te slaan. Ik schrok me de pleuris. Ik kon wegkomen door achteruit te rijden”, schetst hij de beruchte avond. ,,Ik heb zelfs nog getoeterd, ik dacht dat ze wel zouden stoppen.”



Volgens de presentator zouden er drie redenen kunnen zijn waarom de overvallers het op hem gemunt hadden. ,,Mijn Rolex, mijn auto of ik.” De waardevolle klok, die hij van een erfenis van zijn moeder heeft gekocht, heeft hij inmiddels veilig laten opbergen in een kluis. ,,Ik laat m’n kop echt niet in elkaar slaan voor een horloge.”

Dat sommige mensen mogelijk een hekel aan Van der Gijp hebben door de mooie auto die hij rijdt of de uitspraken die hij in Veronica Inside, kan hij best begrijpen. Daar dacht Johan Derksen echter wat anders over. ,,Jij bent de populairste, jij bent de man van de lach. 80 procent van de mensen heeft een hekel aan Wilfred en ik lig ook niet goed.”



Van der Gijp wordt inmiddels bijgestaan door de politie. Hij heeft dagelijks contact met agenten, die ook in de buurt aan het surveilleren zijn. ,,Als er nu een door de straat loopt, licht de hele buurt op.”

Niet verrast

Hoewel de voetbalanalist natuurlijk niet had gerekend op de overval, is hij niet verrast. ,,Ik ben altijd heel voorzichtig, zal nooit ’s avonds door de stad lopen. Als ik uit eten ga in Amsterdam en ik parkeer mijn auto in een garage, dan neem ik de taxi heen en terug naar de auto. Ik houd er gewoon rekening mee dat dat kan gebeuren.”



Het lijkt Van der Gijp sowieso niet mee te zitten: begin februari werd er bij hem thuis ingebroken. De dieven namen een paar horloges en zonnebrillen mee, die Van der Gijp toch al gestolen konden worden. ,,Er valt bij mij niets te halen, joh”, zei hij daarover in Veronica Inside. Hij liet toen wel weten dat de politie onderzoek doet naar de inbraak.