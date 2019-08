Van der Gijp en Derksen over homo-intolerantie: ‘Niets aan de hand in Nederland’

Homoseksuele profvoetballers kunnen in Nederland zonder enig probleem uit de kast komen zonder dat ze te maken krijgen met discriminerende of homofobe opmerkingen. Dat zeiden René van der Gijp en Johan Derksen vanavond in de eerste aflevering van een nieuw seizoen Veronica Inside . Volgens de analisten is er ‘niets aan de hand in Nederland’ en krijgen ‘alle groeperingen te maken met zinloos geweld, ook wij’.

Geheel naar verwachting besteedden de voetbalanalisten vanavond aandacht aan de Gay Pride, die afgelopen weekend in de hoofdstad plaatsvond. Volgens Van der Gijp en Derksen denken veel homoseksuelen dat zij vaker te maken krijgen met mishandeling en discriminatie dan heteroseksuele mannen of vrouwen.



,,Maar niemand maakt er een probleem van dat je homo bent”, stelde Van der Gijp over de maatschappij in Nederland. ,,Dan wordt er gezegd: ze kunnen om twee uur ‘s nachts niet hand in hand door Amsterdam lopen. Nou, ik ook niet.” Volgens Van der Gijp valt óók hij buiten te norm, omdat hij op televisie zijn mening verkondigt.

‘Uit de grond van mijn hart’

Johan Derksen was het daarmee eens. Hij stelde dat homoseksuelen een voorbeeld dienen te nemen aan het Nederlandse vrouwenelftal, dat hij een – feitelijk onjuiste – veeg uit de pan gaf.



,,Acht lesbische wijven en een verbouwde jongen, maar niemand die daar een probleem van maakt’’, zei hij. ,,Die meiden zijn daar heel open over. Niemand maakt er een probleem van. Er is niemand die loopt te zeuren dat ze lesbisch zijn.” Van der Gijp haakte aan: ,,Er is gewoon niets aan de hand en dat meen ik uit de grond van mijn hart.”

‘Ook geweld naar ons’

De voetbalanalist trok een vergelijking met Feyenoord-supporters na puntenverlies. ,,Als ik met mijn zoon een McDonald’s wil binnenlopen waar op dat moment dertig supporters van Feyenoord staan, dan zeg ik ook tegen hem: blijf maar even in de auto zitten. Dat kan je nou eenmaal verwachten”, zei hij, vermoedelijk doelend op een te verwachten grimmige sfeer.

Hij vervolgde: ,,Als er straks een profvoetballer zegt: ik ben homo. Nou, prima! Prima! Dat is echt niet zo moeilijk.” Ook daar was Derksen het roerend mee eens. ,,Kijk, we hebben in Nederland een dosis aan zinloos geweld. Daar willen we niets mee te maken hebben. Maar de homoscene denkt dat er alleen maar zinloos geweld naar hen toe is.” Van der Gijp sprong bij: ,,Nee, ook naar ons.”

‘We hebben ze allemaal omarmd’

Op het gebied van homotolerantie- en acceptatie gaat het fantastisch, aldus de voetbalanalisten. ,,We hebben dragqueens op tv. Carlo Boszhard, Gerard Joling, Gordon, Paul de Leeuw. We hebben ze allemaal omarmd. Waar maken we ons eigenlijk druk over?”

Beide heren stelden overigens met plezier naar de Gay Pride te hebben gekeken. ,,Maar dan zie ik die Conchita Wurst, die gek, daar zitten. Dan ben je toch gestoord?” Als ik daar had gezeten, had ik er wat van gezegd”, meent Derksen. ,,Dat is toch niet normaal? En dan vinden ze het gek dat er een opmerking over wordt gemaakt?”

Derksen kwam tijdens zijn pleidooi nog even terug op zijn geruchtmakende optreden in het tv-programma Ellie aan de verkeerde kant. Daarin zei Derksen dat homo’s meer karakter moeten tonen en gewoon moeten durven om uit de kast te komen. De voetbalanalist kreeg hierop een storm aan kritiek te verduren, maar volgens hem is er door de eindredacteur te veel in het programma geknipt en geplakt.

,,Ik dacht tijdens het programma al dat het een ramp zou worden. Alle verstandige dingen die ik heb gezegd knippen ze weg. Dat gaat dan weer een geheel eigen leven leiden op sociale media. Dat vinden de makers dan een mooie productie, ik vond het bullshit.”

