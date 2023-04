Van der Gijp ergerde zich aan Derksen en Genee tijdens uitzending met Rutte: ‘Was echt belachelijk’

recensie Dungeons & dragons: verrukke­lij­ke fantasy-kol­der is ook geschikt voor niet-nerds

Het rollenspel Dungeons & dragons, waarbij spelers een door tovenaars en trollen gedomineerde wereld in hun hoofd tot leven wekken, werd al tig keer onterecht doodverklaard. Het werd gelanceerd in de jaren 70, is al enkele jaren opnieuw hip en inmiddels het vertrekpunt van een grote publieksfilm. Het klinkt als een puur commerciële aangelegenheid, maar de film komt soms dicht bij het plezier van de originele Pirates of the Caribbean uit 2003.