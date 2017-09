Van der Gijp na RTL-rel: Nog zeven maanden en dan is het klaar

Johan Derksen fileerde afgelopen vrijdag zijn werkgever RTL. De analyticus noemde onder meer zenderbaas Erland Galjaard 'kinderachtig' en de programmering van de zender 'gewoon slecht'. Hoewel Derksen niets te horen kreeg van RTL was het wel duidelijk dat ze intern niet blij waren met zijn uitspraken. Nog steeds is de besnorde oud-voetballer van mening niets verkeerd te hebben gezegd. ,,Ik vind als je hier zit om kritisch te zijn over alles wat gebeurt. Dan ben je ontzettend hypocriet als er bij RTL iets gebeurt om dat dood te zwijgen." Dat niet iedereen het daar mee eens is, werd vanavond duidelijk in Voetbal Inside. ,,Ik heb van een niet nader te noemen medewerker van RTL, ik hoop in een dronken bui, een e-mail gekregen die ik zo schandelijk vond dat ik hem niet eens kon laten lekken naar de media", bekent Derksen. ,,Die man zou dan de rest van zijn leven geen leven meer gehad hebben. Dat vond ik heel onbeschaafd. Voor de rest heeft RTL niets laten horen."

Onzekerheid

Zijn collega René van der Gijp denkt dat de uitspraken van zijn collega het einde hebben ingeluid van het populaire programma. Er was al vanaf het begin van seizoen onduidelijkheid of Voetbal Inside ook komend jaar nog te zien zou zijn. ,,Het is wel zo duidelijk wat hij gedaan heeft. We hoeven niet meer in onzekerheid te zitten of dacht jij dat je nog verlengd werd? Nee, dat kan je op je buik schrijven."



Toch treurt Van der Gijp daar niet om. ,,Dat is niet erg. Dan maken we er nog een leuke zeven maanden van. En dan kappen we er lekker mee. Dan geven we elkaar een hand en dan is het klaar." De heren maken, mocht het Nederlands elftal zich plaatsen voor het WK 2018, nog wel het zomerprogramma VI Oranje.