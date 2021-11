Van der Goes over Stemweek Top 2000: leuke discussie die verbindt

Wouter van der Goes gaf vanochtend samen met zijn NPO Radio 2-collega’s Emmely de Wilt en Frank van ‘t Hof het startschot voor de Stemweek van de Top 2000. ,,Fantastisch, het was heel fijn om hier weer druk mee te zijn”, zegt hij in gesprek met het ANP.

,,De Top 2000-koorts begint nu langzaam op te lopen”, aldus de NPO Radio 2-dj. ,,Praten over liedjes die er wel of niet in horen te staan, héérlijk. Dit zijn de discussies die wel leuk zijn en verbinden.”

De Stemweek ging anders van start dan normaal. Waar het eigenlijk de bedoeling was dat de dj’s met de zogenoemde Stembus door het land zouden gaan rijden om stemmen van luisteraars te verzamelen, bleef Van der Goes zaterdag met zijn collega’s in het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum. ,,Dat was een teleurstelling, maar die hebben we vrij snel weer naast ons neergelegd”, aldus de dj. ,,Maar geen virus of mutatie staat het stemmen in de weg, die lijst gaat uitgezonden worden!”

Roller Coaster

Voorafgaand aan het moment waarop Van der Goes, De Wilt en Van ‘t Hof op de rode knop drukten, bracht Danny Vera nog zijn nummer Roller Coaster ten gehore. De Zeeuwse zanger kwam daarmee in 2019 nieuw binnen op nummer vier in de lijst en stootte in de editie van vorig jaar zelfs Bohemian Rhapsody van Queen van de troon als nieuwe nummer één.

Dit jaar hoopt de dj dat er veel gestemd zal gaan worden op nummers of muziek van artiesten die in het nieuws zijn geweest, zoals de Golden Earring of A Whiter Shade of Pale van Procol Harum, het favoriete liedje van Peter R. de Vries. ,,Laat die plaat stijgen, dat lijkt me een prachtig eerbetoon aan Peter”, zegt Van der Goes.

Gevraagd of Roller Coaster de lijst dit jaar opnieuw aan gaat voeren, zegt Van der Goes vrij stellig toch ja. ,,Als je het mij vraagt, staat die weer op 1. Als er iets een rollercoaster is, dan is het wel de fase waar we nu in beland zijn.”

