Van der Vaart wordt gek van spanning bij handbalfinale en loopt pand uit

Met een WK-zege had Rafael van der Vaart geen rekening gehouden. Hij was naar Japan afgereisd om zijn vriendin Estavana Polman te ondersteunen. Echter had hij maar tot de halve finale een kamer geboekt. Daarom zat hij vanmiddag aan tafel bij Jack van Gelder en oud-handbalster Yvette Broch om de analyse te verzorgen. Dat ging in de eerste helft prima. Van der Vaart was enthousiast over het spel van zijn vriendin en haar collega's.



Bij de tweede helft werd het voor de voormalig Oranje-international, die een WK-finale verloor van Spanje, echter teveel. Nederland verspeelde een voorsprong van vijf punten en had het moeilijk in het slot van de wedstrijd. Van der Vaart besloot meermaals de studio te verlaten en naar buiten te gaan. Van Gelder maakte zich zelfs een beetje zorgen en vroeg aan de mensen achter de schermen: ‘Kijk even waar hij heen gaat.’



Gelukkig kreeg Van der Vaart dan toch goed nieuws. De handbalsters wisten in extremis de winst binnen te slepen na een 7-meterworp van Loïs Abbingh. Hij snelde de studio weer in en als er weer geschakeld wordt naar de tafel voor de analyse, gaat hij helemaal uit zijn dak. De analist gooit onder meer met de handbal die op tafel ligt tegen Van Gelder aan en er vliegt een glas water over tafel.



Vervolgens brengt hij de eerste minuten weinig uit, enkel wat gezucht. Wel zegt hij nog over Polman: ,,Dit is gewoon talent hè. Ongelooflijk!”