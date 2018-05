Van Egmond komt met onthullend boek over Voetbal Inside

,,Michel heeft de hand weten te leggen op allerlei mails, ook van directeurtje", doelde Johan Derksen vanavond in de uitzending op Marco Louwerens, de directeur die RTL al eerder verliet voor Talpa. ,,Nou, dat wordt een lekker boek", stelde Wilfred Genee.



Michel van Egmond, de succesvolle auteur van onder andere Gijp, Kieft en Deal, bood al eerder een inkijkje in het programma, in 2015. Topshow werd toen een regelrechte bestseller met meer dan 80.000 verkochte exemplaren. Het vervolg over de belevenissen van het trio dat na de zomer RTL verruilt voor John de Mols’s Talpa, is ‘onthullend en hilarisch tegelijk’, stelt Van Egmond. ,,Het blijft een uniek programma. Na Topshow zijn we altijd aantekeningen blijven maken en ik heb veel contact gehouden met alle betrokkenen. Nu de heren overstappen naar John de Mol is het een mooi moment om terug te blikken op hun periode bij RTL.”