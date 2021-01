Van Finding Nemo tot James Bond: de prachtige filmmuziek van Thomas Newman

Gordon furieus na uitspraken van Gerard Joling over hondje Toto: ‘Nu is het klaar’

8:11 Dat Gerard Joling en Gordon al enige tijd niet meer zulke goede vrienden zijn als vroeger, is algemeen bekend. Maar een uitspraak van Geer over het nieuwe hondje Toto van Goor, is bij laatstgenoemde volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Op social media uit Gordon zijn woede richting zijn oud-collega.