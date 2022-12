Van het ‘lelijkere zusje’ naar zélf het grootste model ter wereld: Bella Hadid is het gezicht van 2022

Het half-Nederlandse topmodel Bella Hadid (26) moet zichzelf op de valreep van 2022 ongetwijfeld knijpen. In slechts twee weken tijd won ze vier prestigieuze prijzen, onder meer nadat honderden kenners haar verkozen tot het grootste model van het jaar. Van de schaduw van zus Gigi is officieel niets over.

,,Ik was de lelijkere zus. Ik was niet zo cool als Gigi, niet zo makkelijk in de omgang.’’ Bella Hadid somde afgelopen voorjaar in Vogue op welke meningen ze vaak over zichzelf hoort. ,,Als mensen bepaalde dingen heel vaak tegen je zeggen, ga je ze helaas echt geloven.’’

De uitspraken geven het grootste jaar van Bella’s carrière extra lading. De hoofdpersoon zijn in hét modemoment van 2022 door topless op de catwalk te verschijnen en live je jurk met verf te laten opspuiten zou voor iedereen bijzonder zijn. Maar al helemaal als je altijd hebt gedacht dat je niet in de industrie past.



Bekijk Bella’s veelbesproken ‘verfjurk’, lees daaronder verder

,,Ik vraag mezelf vaak af: ik heb ongelofelijk veel onzekerheden, angst, depressie, problemen met mijn zelfbeeld, issues met eten, ik haat het om aangeraakt te worden, ik ben intens bang in sociale situaties... wat dacht ik toen ik dit vak in ging?’’ bekende Bella.

Ze voelde de priemende ogen van mensen die denken dat ze meelift op Gigi’s succes, of die zeggen dat haar modellenuiterlijk het resultaat is van ‘cosmetische hekserij’, zoals Vogue het noemde. Maar ze dealde ermee.

,,Door de jaren heen ben ik een goede actrice geworden. Ik zette een blij gezicht op, of een sterk gezicht. Ik had altijd het gevoel dat ik iets moest bewijzen. Mensen kunnen alles zeggen over hoe ik eruitzie, hoe ik praat, hoe ik me gedraag. Maar in zeven jaar heb ik nog nooit een opdracht gemist of afgezegd en ben ik nooit te laat geweest. Niemand kan zeggen dat ik niet keihard werk.’’

Dat deed ze dit jaar ook, met campagnes voor talloze bekende merken en covershoots voor de grootste magazines. Het begon in februari nog naast zus Gigi in een campagne voor het Italiaanse merk Versace, die in het nieuws kwam omdat de twee naakt poseerden met alleen een tas voor hun kruis. Maar zulke snippers in de media doen haar prestaties tekort.



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bella definieerde het modejaar 2022 met uitsluitend topklussen, was alom gewild en overal te zien, oordeelden de ruim 400 prominenten die industriesite Models.com jaarlijks ondervraagt voor de Model van het jaar-wedstrijd. Lezers van dezelfde site bezorgden haar ook de publieksprijs, nadat ze eerder deze maand bij de British Fashion Awards ook al was uitgeroepen tot het Model van het jaar. Die laatste eer viel Gigi in het verleden al ten beurt, net als de publieksprijs. Maar Bella onderscheidt zich.

Voor de tweede keer op rij won ze bij Models.com de publieksprijs voor ‘social mover’, oftewel voor het model dat diens platform het meest heeft ingezet om de wereld beter te maken. Bella, dochter van het Nederlandse oud-model Yolanda van den Herik en de Israëlische vastgoedmagnaat Mohamed Hadid, deelde dit jaar immers niet alleen foto’s met haar 56,7 miljoen Instagram-volgers. Ze toonde zich ook wederom een activist, bijvoorbeeld rond vrouwenrechten, het Palestijnse volk en de islamitische cultuur.

Gigi was dit jaar overigens ook genomineerd als Model van het jaar, maar won niet. Het is voor de zussen geen wedstrijd, maar bewijst wel: de onzekere vrouw die tegen wil en dank model werd en ook nog eens zoveel nare meningen hoorde dat ze ze begon te geloven, is allang niet meer ‘de zus van’. In haar reactie op de prijs kon Bella maar één ding zeggen: ,,Het maakt me nederig.’’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: