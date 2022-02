Van Indonesische vrijheidsstrijd tot prachtige Frida Kahlo: deze musea zijn een bezoek waard

Revolusi - Rijksmuseum in Amsterdam

Misschien niet verrassend om het bekendste museum van het land te tippen, maar we kunnen er na afgelopen week niet omheen. De verschijning van het onderzoeksrapport naar het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (de ‘revolusi’) maakt deze tentoonstelling extra actueel.

Aan de hand van twintig ooggetuigen wordt de revolutie (1945-1949) in de toenmalige Nederlandse kolonie tastbaar gemaakt: journalisten, soldaten, kinderen, politici, diplomaten en natuurlijk kunstenaars. Zij vormden volgens het Rijksmuseum samen met de Indonesische politici ‘een moderne revolutionaire voorhoede’. In hun werk verbeeldden ze ‘kameraadschap, leiderschap, oorlogsgeweld, jeugdig elan en strijdvaardigheid’.

Voor deze expositie leende het Rijks kwistig uit collecties van musea in Indonesië, Australië, Groot-Brittannië en Nederland. Maar de meeste indruk maken toch de persoonlijke voorwerpen uit de collecties van mensen die eind jaren 40 midden in de bloedige vrijheidsstrijd zaten.