Van kookboek tot roman en van kinderboek tot thriller: dit zijn de beste cadeautips

Japanse tv-ster (41) zwengelt met ‘verras­sings­ba­by’ discussie aan over alleen­staand moeder­schap in Zuid-Ko­rea

19 november De Japanse mediapersoonlijkheid Sayuri Fujita heeft in Zuid-Korea voor een relletje gezorgd nadat ze deze week bekendmaakte dat ze op 4 november is bevallen van een jongetje. Fujita (41), die al jaren in Zuid-Korea woont en daar furore maakt als presentatrice, wilde dolgraag moeder worden. Het was voor haar als single onmogelijk om in het land in aanmerking te komen voor donorsperma, waardoor ze gedwongen werd om naar haar geboorteland te reizen voor een ivf-behandeling.