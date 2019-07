Van Meryl Streep tot George Clooney: niemand voelt zich nog te groot voor tv

Tv is weer hip en dat weten ook wereldsterren als Meryl Streep en George Clooney. Waar er vroeger nog een uitgesproken verschil was tussen een filmster en een tv-ster, is daarvan nu geen sprake meer. En series zijn tegenwoordig vaak populairder dan films.



Met haar drie Oscars is Meryl Streep bijvoorbeeld dé koningin van de oudere Hollywoodgarde. In andere tijden zou iemand als zij er zelfs nooit aan gedacht hebben om te acteren in een populaire dramareeks als Big Little Lies, maar vandaag de dag beseffen zelfs legendes als Meryl dat de schermen soms wat kleiner moeten worden als je groot wil blijven.



Big Little Lies, een HBO-reeks over enkele moeders die verstrikt raken in een moordzaak, is trouwens het schoolvoorbeeld van een trend die al langer aan de gang is. In de reeks zien we niet alleen Meryl, maar ook Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley en Zoë Kravitz. Veel sterrenstof dus.

Weg naar succes

Tv is dé weg naar succes anno 2019. Met zowel veel culturele als financiële invloed is het platform plots aantrekkelijker dan ooit. Neem bijvoorbeeld Game Of Thrones, een HBO-reeks die zo populair werd dat ze nobele onbekenden als Emilia Clarke en Kit Harington (respectievelijk hoofdrollen Daenerys Targaryen en Jon Snow) katapulteerde tot enkele van de meest geliefde acteurs van hun tijd.



Tv-shows op Netflix hebben evenveel geloofwaardigheid als films die enkel in de bioscoop gedraaid worden. En bovendien: steeds minder kijkers gaan naar die bioscopen, omdat streamingzenders hun thuis meer dan genoeg kunnen voorschotelen. Sterker nog: bingewatchen is tegenwoordig een populaire hobby. En tenzij je een héél lange filmreeks hebt, zoals de Avengers van Marvel, kan dat nu eenmaal niet met films. Tv-reeksen hebben tot slot ook de reputatie om meer vooruitstrevend te zijn op het vlak van diversiteit dan rolprenten op het grote scherm.

Volledig scherm Emilia Clarke als Daenerys ‘Khaleesi’ Targaryen: een totale onbekende voor de start van ‘Game Of Thrones’. Ondertussen is ze wereldberoemd en werden er zelfs kinderen naar haar vernoemd. Een sterrenstatus die ze waarschijnlijk nooit had kunnen bereiken met slechts één film. © © Helen Sloan/HBO/The Hollywood

Cliché

Dat terwijl de bioscopen vast lijken te zitten in clichés: remakes, prequels, sequels en biografische films. Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan degelijke rollen voor vrouwen boven de veertig. ,,Al die getalenteerde vrouwen die in de achtergrond echtgenotes en vriendinnetjes van de mannelijke held moesten spelen, ik had er genoeg van”, aldus Reese Witherspoon eerder, die Big Little Lies samen met Nicole Kidman en Laura Dern produceerde. ,,Op tv is er gewoon meer plaats voor vrouwen én voor het vrouwelijke kijkpubliek, dat trouwens heel groot is, maar vaak genegeerd wordt.”



Ook Amy Adams, die onder andere te zien was in de films Enchanted en Now You See Me, ging vorig jaar in zee met HBO voor de reeks Sharp Objects.

Ook mannen

Maar het zijn natuurlijk lang niet alleen vrouwen die richting het kleine scherm trekken. Ook George Clooney, die zo hard heeft gevochten om los te breken van zijn rol als Dr. Ross in E.R., is vandaag weer op tv te zien in Catch 22. Sean Penn was al te zien in The First en duikt binnenkort opnieuw op in America Lion. Matthew McConaughey was in 2014 al te zien in de HBO-reeks True Detective.

Volledig scherm George Clooney in 'Catch 22'. © YouTube

Team streaming

Dat terwijl Julianne Moore de hoofdrol wegkaapt in Lisey’s Story, een nieuwe reeks voor Apple TV. Julia Roberts werkt voor Amazon Prime, waar ze de hoofdrol krijgt in de serie Homecoming. Renée Zellweger, die we nog kennen uit Bridget Jones’ Diary, tekende bij Netflix voor de veelbesproken reeks What If. Tv, en zeker streaming, is goed voor een soort zeitgeist-achtig cachet: het oogt moderner en stelt jezelf voor aan een jonger publiek. De meeste sterren letten er ook op dat ze niet té lang in dezelfde serie te zien zijn, zodat ze niet afgezaagd raken.

Volledig scherm Renée Zellweger in de Netflix-reeks ‘What/If’. © Netflix

Afwezigen

Enkele opvallende afwezigen in de genoemde lijstjes zijn onder anderen veteranen als Brad Pitt, Tom Cruise en Johnny Depp. Maar of zij zichzelf ook écht te groot vinden voor tv, of gewoon nog niet het juiste project hebben gevonden, is nog maar de vraag. Pitt werkte bijvoorbeeld achter de schermen al mee aan de prestigieuze reeks The OA en volgens betrouwbare bronnen overweegt hij al een tijdje om in een korte serie mee te spelen, om zijn geloofwaardigheid bij jongeren op te krikken.

Moeten we nu de Oscars bellen om te zeggen dat ze vanaf volgend jaar beter kunnen overschakelen van films naar tv-projecten? Nee. Film blijft een miljoenenbusiness die niet snel uit zal doven. Dat werd nog maar eens bewezen door Avengers: Endgame, de prent die deze week het box office-wereldrecord aller tijden brak met een spetterende opbrengst van 2,8 miljard dollar. Wat we wél kunnen concluderen is dat tv niet langer het marginale broertje van de filmwereld is, maar een volwaardige tegenhanger die niet meer onderdoet voor Hollywood en eindelijk mag meespelen met de grote jongens en meiden.

Volledig scherm Nicole Kidman in ‘Big Little Lies’. © DR