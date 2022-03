Van naaktloper tot ongewenste mondkus: Oscaruitreiking kent veel schandalen

De muilpeer die Will Smith , die ooit Muhammad Ali vertolkte in een biografische speelfilm, vannacht uitdeelde aan collega Chris Rock is bepaald niet het eerste incident bij de Oscarsuitreiking. In de 94-jarige geschiedenis is de ceremonie vaker onderbroken door rellen, protesten en blunders.

Het meest ludieke voorval vond in 1974 plaats. Terwijl acteur David Niven en Elizabeth Taylor bezig waren om een onderscheiding aan te kondigen rende opeens een naakte man het podium op. Niven constateerde ad rem dat de indringer wel heel erg met zijn tekortkomingen te koop liep.

De streaker was de Engelse onderwijzer Robert Opel die met zijn actie wilde protesteren tegen de samenleving die naar zijn mening was ingedut en wat meer spektakel kon gebruiken. Opel was geen lang leven gegund. Enkele jaren later werd hij vermoord.

Marlon Brando had een jaar eerder ook voor ophef gezorgd. Toen hij een Oscar won voor The Godfather was hij niet aanwezig, maar stuurde een Indiaanse vrouw, Sachsen Littlefeather, naar de ceremonie die het tragische lot van de Amerikaanse indianen aan de kaak stelde, onder meer in de producties die door Hollywood waren gemaakt.

Nog helder in het geheugen staat de uitreiking van 2017 toen Warren Beatty de verkeerde winnaar - de musical La La Land - voorlas in plaats van het familiedrama Moonlight. Op het podium moest de trofee door de producent van La La Land overgedragen worden aan de echte winnaar.

Een ongewenste intimiteit staat op naam van Adrian Brody toen hij op het podium collega Halle Berry, de enige zwarte actrice die voor een hoofdrol een Oscar won, vol op de mond kuste. Berry stond er perplex bij en voelde zich duidelijk overvallen.

Politieke verklaringen hoorden in de jaren 70 ook bij de Oscars. De Engelse actrice Vanessa Redgrave werd uitgejouwd toen zij in haar dankwoord tekeer ging tegen de Joodse Defensie Liga die haar vanwege haar medewerking aan een documentaire over de Palestijnse kwestie had bedreigd. Haar woordkeuze om hen als zionistische schurken te typeren leverde haar veel boegeroep vanuit de zaal op.

Blunder

Blunders kunnen ook langdurige gevolgen hebben. John Travolta sprak in 2014 de naam van Idina Menzel, van de animatiefilm Frozen, helemaal verkeerd uit en verhaspelde het tot Adèle Dazeem, wat voor veel hilariteit zorgde en de acteur nog jarenlang heeft achtervolgd.

Maar voor Will Smith en Chris Rock zal het unieke incident voor eeuwig blijven opduiken in hun carrières. Er worden zeker ook parodieën van gemaakt. Hopelijk kunnen beide heren in dat opzicht tegen een stootje.

