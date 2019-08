Van Nieuwkerk ‘ziet redenen’ om in het voorjaar te stoppen met DWDD

Fans van Van Nieuwkerk hoeven zich nog even geen zorgen te maken: de presentator is meer dan klaar voor het vijftiende seizoen van de succesvolle talkshow dat op 2 september begint. Maar met de kennis dat zijn contract in 2020 afloopt, blijkt nu dat Van Nieuwkerk overweegt te stoppen met De Wereld Draait Door. ,,Maar ik wik en weeg altijd, dat doe ik nu ook en ik heb het idee dat zoals er destijds een aantal redenen waren om bij DWDD te blijven, er nu een aantal redenen zijn om er in het voorjaar mee te stoppen", legt hij uit.



Mocht Van Nieuwkerk écht stoppen met de presentatie van het programma - ‘vijftien jaar is ook een mooie tijd, niet?’, dan weet hij in elk geval wat hij wil gaan doen.,,Het belangrijkste is dat ik straks nog iets anders wil in mijn leven. Nieuwe horizon.” En dat betekent niet dat hij met pensioen gaat. Sterker nog, daar wil Van Nieuwkerk (58) niet aan denken. ,,Ben je betoeterd. Ik heb echt geen idee”, reageert de presentator. Hij oppert misschien een tijdje in Parijs te gaan wonen, wellicht een bootje te kopen of een reis te maken. Maar ook werken komt aan bod: ,,Misschien iets bij de publieke omroep, misschien naar de commerciëlen. Chasing wild horses.”



BNNVARA heeft vandaag in een korte reactie gereageerd op de uitspraken van Van Nieuwkerk. ,,We hopen dat Matthijs mooie dingen voor ons blijft maken", laat een woordvoerder weten. ,,DWDD is in de afgelopen vijftien jaar uitgegroeid tot een topprogramma dat minstens nog zo lang mee kan.”