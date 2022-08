Van Rossem wil ‘deleteknop’ in hoofd voor nieuws: ‘Wat mij betreft schieten ze Johnny Depp dood’

De oud-hoogleraar geschiedenis doelde op nieuws dat hem niet interesseert, maar wel tot hem komt. Hij noemde de klap van acteur Will Smith, de rechtszaak tussen voormalig sterrenkoppel Johnny Depp en Amber Heard en het stemgedrag van reallifesoapster Martien Meiland. Dat laatste was een vraag in de 1-2-3-ronde van vanavond: op welke partij Meiland bij de laatste verkiezingen had gestemd.

Kandidaat Jip van der Toorn, cartoonist van De Volkskrant, wist het antwoord: PVV. Daarop haakte Van Rossem gretig in: ,,Je zal het maar bekennen. Ik had al geen hoge pet op van die familie. Dit is wel de punt die je erachter kunt zetten.”

Nee, Van Rossem had nooit naar de reallifesoap van de Meilandjes gekeken, maar dat is het hem juist, zei hij: ,,Dit hangt samen met een veel groter probleem, namelijk dat je voortdurend op de hoogte bent van dingen waar je helemaal niet van op de hoogte wilt zijn.”

Hij sleepte Johnny Depp er ook bij. ,,Wat mij betreft schieten ze Johnny Depp morgen dood en begraven ze hem op een anonieme plek. Er is niet aan te ontsnappen. Er zit geen knop in je hoofd: delete. Dat zou ik de evolutie nou graag willen opdragen: een deleteknop. Dat je al die lulkoek over die zangeressen, over die ruziemakende echtparen, Will Smith, de hele santenkraam, dat je dat op zou kunnen ruimen.”

