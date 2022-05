Van Rossems sluiten na overlijden Sis af met 785.000 kijkers

‘April jongstleden zijn opnames gemaakt voor deze aflevering met de bedoeling deze volgend jaar uit te zenden. Door het plotselinge overlijden van Sis van Rossem is besloten hierop niet te wachten. Dit is de laatste episode van Hier Zijn De Van Rossems met haar bijdrage’, zo stond in beeld aan het begin van de aflevering. Sis en haar broers Vincent en Maarten bezochten daarin Zierikzee.

Wat had ik Maarten van Rossem gegund dat zus Sis hem nog had gehoord

Sis van Rossem overleed op 77-jarige leeftijd nadat ze in haar woning ten val was gekomen. Het is nog niet bekend of Hier Zijn De Van Rossems, waarvan acht seizoenen zijn gemaakt, later terugkeert met enkel Vincent en Maarten.