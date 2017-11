Van Shakira tot Weinstein: meer sterren in opspraak om Paradise Papers

Uit gelekte bestanden van advocatenkantoor Appleby komt naar voren dat de omstreden Hollywood-producer Harvey Weinstein een deel van zijn fortuin zou hebben geïnvesteerd in het medische bedrijf Scientia Health Group Ltd. Daar rijzen nu vragen over omdat het bedrijf vlak daarna failliet ging. Weinstein, die door ruim zestig vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting, wilde niet reageren op vragen van The Guardian .

Nietig verklaard

Ook Shakira ontkomt niet aan de openbaringen. Zo staat de Colombiaanse zangeres ingeschreven als inwoner van de Bahama's, terwijl ze in Barcelona woont en is ze de enige aandeelhouder van Tournesol Ltd, een bedrijf op Malta met een aandelenkapitaal van 3 miljoen euro. Malta, het kleinste lidstaat van de EU, wordt gezien als belastingparadijs.



De Paradise Papers onthullen ook dat andere bezittingen van Shakira in 2009 werden verplaatst naar Tournesol. Tegelijkertijd verhoogde het in Malta gevestigde bedrijf zijn kapitaal met een uitgiftepremie van 31 miljoen euro. Het enorme bedrag kwam in de vorm van een 'renteloze leningovereenkomst' van een andere Shakira-entiteit in Luxemburg met de naam ACE Entertainment. De lening is in 2014 nietig verklaard.