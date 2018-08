Van Tupac naar Timor: al Madonna's (vermeende) veroveringen op een rijtje

The Queen of Pop is 60. Ze scoorde de ene nummer één-hit na de andere, maar ook op het gebied van mannen bleef ze niet achter. De voornaamste veroveringen van Madonna in een handig overzicht.

Timor Steffens

Madonna introduceerde de Rotterdamse achtergronddanser in 2014 aan de wereld, terwijl wij hem in Nederland natuurlijk al lang kenden. De twee schelen dertig jaar, langer dan hun liefdesprookje ooit mocht duren, want na een paar maanden was het al weer voorbij. ,,Madonna heeft hem vriendelijk gevraagd om zijn koffers te pakken en te vertrekken”, vertelde een bron destijds aan het Amerikaanse E!news. ,,De relatie was nooit erg serieus", klonk het nog meer. ,,Ze werkt hard aan haar nieuwe album een heeft geen tijd voor iets serieus." Timor regeerde later dat ze te veel een leeftijd scheelden. Een volle bevestiging voor zijn relatie met Madonna heeft hij nooit gegeven.

Brahim Zaibat

Brahim Zaibat en Madonna schelen 27 jaar, maar waren wel bijna drie jaar bij elkaar. Waarom Madonna en de Franse choreograaf met Algerijnse roots uiteindelijk braken, werd nooit echt duidelijk.

Jesus Luz

Madonna en het Braziliaanse model Jesus Luz schelen 23 jaar en het was het destijds 28-jarige model dat de relatie eind 2010 verbrak. De 'toyboy' zou te weinig gemeenschappelijk hebben met de zangeres en ook het leeftijdsverschil zou hem te veel zijn. Bovendien zagen ze elkaar weinig door hun drukke werkschema’s. Hij kon het wel goed vinden met haar kinderen.

Alex Rodriguez

Alex 'A-Rod' Rodriguez en Madonna hadden kort een relatie in 2008. De 41-jarige Amerikaan, die vooral furore maakte bij de New York Yankees, werd drie keer tot ‘meest waardevolle speler (MVP)’ verkozen, maar werd geschorst wegens dopinggebuik. Rodriguez had eerder iets met Hollywoodsterren Kate Hudson en Cameron Diaz.

Guy Ritchie

Madonna en de Britse regisseur en producer Guy Ritchie waren getrouwd tussen 2000 en 2008. Enkele jaren eerder kregen ze een relatie. De twee hebben samen een zoon, Rocco (18) over wie ze tot twee jaar geleden een voogdijstrijd uitvochten. Rocco woont nu bij Ritchie en zijn nieuwe partner Jacqui in Londen. Het contact met zijn moeder is weer hersteld.

Chris Paciello

Gedurende haar relatie met Guy Ritchie zou Madonna een affaire hebben gehad met maffiabaas en huurmoordenaar Chris Paciello. De affaire met de maffioso begon eind jaren 90. Toen Paciello in 1999 een gevangenisstraf kreeg voor zijn aandeel in een dodelijke overval in New York, kapte Madonna ermee. Paciello belandde zeven jaar achter de tralies, maar tijdens haar relatie met Ritchie zou ze hem toch nog meerdere keren bezocht hebben. Bewijs is daar echter nooit voor geleverd.

Carlos Leon

Madonna had in 1997 een relatie met de Cubaanse fitnessinstructeur Carlos Leon. De twee kregen samen een dochter, Lourdes. Amper acht maanden na de geboorte van Lourdes, gingen het koppel als goede vrienden uit elkaar.

Dennis Rodman

Madonna en de NBA-ster Dennis Rodman waren in 1994 enkele maanden een koppel. Wat de oorzaak van hun breuk was, is niet bekend. Tegenwoordig komt Rodman vooral in beeld vanwege zijn goede relatie met het regime in Noord-Korea.

Ingrid Casares

Begin jaren 90 ontmoet Madonna de lesbische comedian Sandra Bernhard. Die bracht haar toenmalig vriendinnetje Ingrid Casares mee. Wanneer het kortharige, Audrey Hepburn-achtige meisje Madonna ontmoet, is haar vriendin Sandra geschiedenis. De twee waren enkele maanden een stelletje, tot Madonna haar beu was en dumpte voor... Sandra Bernhard.

Tupac Shakur

Madonna had begin jaren negentig een korte relatie met de vermoorde rapper Tupac Shakur. De geruchten deden twee decennia lang de ronde, maar in 2015 bevestigde de zangeres in een interview dat ze inderdaad een kortstondige fling hebben gehad ,,Ik was in een vreemde stemming die dag”, vertelde Madonna toen haar een vraag werd gesteld over een ander interview in 1994 met David Letterman, waarin ze de hele tijd aan het vloeken was. ,,Ik was in die tijd aan het daten met Tupac Shakur, en hij had me flink opgejut over het leven in het algemeen. Dus toen ik in die uitzending zat, voelde ik me net een gangster. Daarom was ik zo grof gebekt."

Michael Jackson

In de carpool Karaoke van James Corden gaf The Queen of Pop in 2016 toe ooit te hebben 'getongd' met de King of Pop, Michael Jackson ,,Ja natuurlijk, met de tong in de mond. Ik heb er alleen nooit eerder over gesproken want niemand heeft het me ooit gevraagd”, zei Madonna bij Corden in de auto. Ze geeft wel toe dat zij de eerste stap zette: ,,Hij was een beetje verlegen. Maar hij wilde wel meewerken. Ik kreeg hem zover toen hij een beetje ontspande na een glas Chardonnay."

Sean Penn

Sean Penn en Madonna waren vier jaar getrouwd, voordat hun huwelijk in 1989 ontbonden werd. Madonna diende destijds een klacht in tegen haar ex wegens huishoudelijk geweld (hij zou haar onder meer geslagen hebben met een baseball knuppel), maar later trok ze die weer in. De twee kregen geen kinderen, maar hebben tot vandaag nog steeds een hele goeie relatie, ondanks de beschuldigingen.