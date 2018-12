Vanaf vandaag dagelijkse ochtendshow op onze site

videoDe afgelopen weken kon u al proefafleveringen zien, maar vanaf vandaag verschijnt De Ochtend Show to go vijf dagen per week op de site en in de app van het AD. In ongeveer een kwartier wordt u ’s morgens bijgepraat over nieuws, sport en entertainment.

Het AD gaat online geen ‘journaal spelen’. Een compleet nieuwsoverzicht blijft te vinden in de krant of op de site. De dagelijkse ochtendshow is een ontspannen manier om de dag te beginnen, zegt AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis. Tussen half acht en half tien staat De Ochtend Show to go elke werkdag op een prominente plek op de website of in de app.

Zes presentatoren zijn verbonden aan het nieuwsprogramma: Jörgen Raymann (cabaretier en presentator), Lucille Werner (o.a. Lingo, Get the Picture), Yora Rienstra (cabaretier en presentator), Hidde van Warmerdam (AT 5, SBS 6, programma’s op AD.nl), Fien Vermeulen (Qmusic en RTL Late Night) en Roel Maalderink (verslaggever voor o.a. AvroTros, KRO-NCRV en programma's op AD.nl). Ze werken in duo’s en wisselen elkaar af. Ze ontvangen dagelijks actuele gasten. De afgelopen weken waren onder anderen Thijs Römer, Victoria Koblenko en John Williams te gast, vanochtend schoof zanger Alain Clark aan.

Aandacht

De ochtendshow laat niet alleen verslaggevers van deze krant het nieuws duiden. Het AD werkt daarbij nauw samen met de redacties van zeven regionale kranten: de PZC, BN/de Stem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, TC/Tubantia en De Stentor. Zo covert het programma een groot deel van het land.

,,Een livestream in de ochtend, waar we onze bezoekers ook kunnen wijzen op wat er in de loop van de dag allemaal nog aan komt, is weer een manier om onze journalistiek onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk Nederlanders’’, zegt hoofdredacteur Nijenhuis. ,,Deze nieuwe show past in de transformatie die we doormaken: We waren een krant. We werden een krant met een site en app. En langzaam maar zeker veranderen we in een krant met een site en een digitale zender.”