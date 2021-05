Vanavond (14 mei 2021) op tv: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri en Sportlab Sedoc

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor vrijdag 14 mei.

Vera seizoen 2

Nieuw seizoen

RTL 8 – 20.25 uur



Vera’s oude mentor Stuart is het slachtoffer van een aanslag op zijn huis. Zijn dochter belandt in kritieke toestand in het ziekenhuis en Stuart maakt vervolgens een einde aan zijn leven. Een verbeten Vera zoekt de dader.

The Family Chantel

Laatste aflevering

TLC – 20.30 uur



Het is een feestelijke dag voor de familie Chantel. Na een hapsnap huwelijk in Amerika, geven Royal en zijn importbruid Angenette elkaar in deze laatste aflevering van het seizoen het jawoord op de Filipijnen. De bruiloft verloopt ontspannen, totdat de hysterisch uitgedoste familie van Royal de aandacht komt opeisen.

Volledig scherm De laatset aflevering van The Family Chantel is vanavond om 20.30 uur te zien op TLC. © TLC VL

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)

Net5 – 20.30 uur



Wanneer maanden voorbijgaan zonder dat de dader van de moord op haar dochter gevonden wordt, doet Mildred Hayes (Frances McDormand) een stoutmoedige zet. Ze laat een controversiële tekst gericht op het hoofd van de politie zetten op drie billboards langs de weg die naar het stadje leiden. Wanneer officier Dixon, een kinderachtig moederskindje met een voorliefde voor geweld, betrokken raakt bij de zaak, verergert de strijd tussen Mildred en de politie van Ebbing.

Sportlab Sedoc

Nieuwe serie

NPO 2 – 22.20 uur



Voormalig Olympisch atleet Gregory Sedoc, Europees Kampioen op de 60 meter horden in 2007, duikt in de wereld van de innovaties in de topsport. Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft als grote doel: goud op de Olympische tijdrit bij de Spelen van Tokio komende zomer. Hoe kan de wetenschap haar daarbij helpen? Gregory zoekt het uit.

Volledig scherm Sportlab Sedoc is vanavond om 22.20 uur te zien op NPO 2. © AVROTROS

Citizen K (2019)

NPO 3 – 22.55 uur



De lovend ontvangen voorstelling van Sadettin Kirmiziyüz. Met een lijst van 254 gebeurtenissen trekt Sadettin ons zijn leven binnen; van zijn jeugd in Zutphen tot zijn bestaan in Amsterdam-Noord. Steeds wordt zijn biculturaliteit hem ingepeperd, alsof hij er nooit bij mag horen.



Lees hier meer over Citizen K.

