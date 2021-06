Vanavond (22 juni 2021) op tv: Radar checkt, Call the midwife en EK Voetbal: Tsjechië – Engeland

EK Voetbal: Tsjechië – Engeland

NPO 1 of NPO 3 – 20.50 uur



Elk eindtoernooi roepen de Engelsen weer: Football is coming home, een verwijzing naar de uitvinders van het spel. En laat de Engelsen er nou net om bekend staan dat ze het vaak laten afweten op het grote podium. Dit keer lijken de Engelsen wél mee te gaan doen om de titel, zeker als wonderkind Phil Foden het op zijn heupen krijgt. Vandaag wacht het stugge Tsjechië.



LET OP: op dit moment is nog niet duidelijk of het NPO 1 of NPO 3 wordt. Dat ligt aan de stand in de poule.