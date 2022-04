Vanavond op tv: 10 voor taal en De rijdende rechter

Khloé Kardashian hoorde van zus Kim dat ex weer vreemdging

Khloé Kardashian vond het moeilijk om er tijdens het filmen van de nieuwe realityshow The Kardashians achter te komen dat Tristan Thompson, de vader van haar dochter True, opnieuw vreemdging. Aan USA Today vertelt de 37-jarige realityster dat het als een déjà vu voelde om erachter te komen dat haar ex opnieuw vreemd was gegaan.

15 april