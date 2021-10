Vanavond op tv: 100 dagen in je hoofd, Keuringsdienst van waarde en UEFA Europa League: PSV – AS Monaco

UEFA Europa League: PSV – AS Monaco

Veronica – 21.00 uur



Na het gelijkspel tegen Real Sociedad (2-2) won PSV drie weken geleden van Sturm Graz (1-4). Het leverde de Eindhovenaren de eerste plek in Groep B op. Vanavond staat het gezelschap in eigen huis tegenover de nummer twee in de poule: AS Monaco.

Volledig scherm Yorbe Vertessen viert met zijn teamgenoten de 1-4 tegen Sturm Graz. © EPA

Keuringsdienst van waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Skyr, zuivel helemaal uit IJsland, dat barst van de calcium en eiwitten. Krachtvoer voor Vikingen uit een ver verleden en de sportschoolbezoekers van nu. Maar wat is dat witte goedje eigenlijk? Op de ene pot staat yoghurt, het ander rept over magere kwark. En dat allemaal volgens een duizend jaar oud recept. De verslaggevers van Keuringsdienst van waarde reizen naar IJsland op zoek naar antwoorden.

Volledig scherm Skyr © RV

100 dagen in je hoofd

Nieuwe show

NPO 3 – 20.50 uur



Na 100 dagen voor de klas, de serie waarin Tim den Besten en Nicolaas Veul aan de slag gingen als docent op een middelbare school, dompelt het duo zich opnieuw onder in een voor hen onbekende wereld. In 100 dagen in je hoofd gaan ze ruim drie maanden lang als bijzonder stagiair aan de slag in een psychiatrische kliniek in Eindhoven. Want wat is dat eigenlijk, een psychische aandoening?

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 – 21.30 uur



In Mr. Frank Visser lossen Viktor Brand en Frank Visser samen hoogoplopende burenruzies en conflicten. Met in deze aflevering de tachtigjarige meneer Bolle. Hij moet wel eens midden in de nacht naar de wc. Maar in plaats van op z’n tenen naar de badkamer te sluipen, zorgt zijn gestommel ervoor dat benedenbuur Douglas elke nacht rechtop in zijn bed zit. Het resultaat: gebroken nachten en gesloopte dagen. Weten Viktor en Mr. Visser dit probleem op te lossen?

Volledig scherm Mr. Frank Visser. © SBS6

Banged Up Abroad

National Geographic – 23.00 uur



Deze Britse dramaserie gaat over de ambitieuze DEA-agent Sal Martinez. Hij krijgt de opdracht de beruchte Mexicaanse kartelleider El Diablo op te sporen, in de boeien te slaan en op te bergen. Maar in plaats daarvan wordt hij meegezogen in een donkere en verraderlijke wereld, waarin de grenzen tussen goed en kwaad langzaam vervagen. In een laatste poging zijn doelwit tóch achter de tralies te krijgen, maakt hij een fatale fout.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: