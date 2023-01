Vanavond op tv: 1985, Onze man bij de taliban en Ronald Goedemondt: Numero uno

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 22 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Ronald Goedemondt: Numero uno

20.00 - SBS6

Ronald Goede­mondt is ouder en wijzer. Maar dat betekent niet dat hij rustiger is geworden. Wat gebeurt er als je altijd maar doorgaat en je jezelf geen halt toe kan roepen? Als je niet weet hoe je jezelf op de eerste plaats kan zetten? In Numero uno onderzoekt Ronald dit zoals we van hem gewend zijn: met een grote hoeveelheid energie, grappige anekdotes en gevatte grappen.

Volledig scherm Ronald Goedemondt in Ronald Goedemondt: Numero uno. © Netflix

Reizen Waes: Wereldsteden

20.16 - NPO 3

Wie een programma over wereldsteden maakt, kan niet om India heen. Een aantal van de grootste steden ter wereld ligt in het land en daarbij spant Mumbai de kroon. Het is niet alleen de grootste en belangrijkste stad van India, het is tegelijk ook de dichtstbevolkte stad ter wereld. Hoe houd je een stad als Mumbai leefbaar in een land waar de kloof tussen arm en rijk zo groot is? Die vraag brengt Tom Waes in de grootste sloppenwijk ter wereld.

Volledig scherm Tom Waes in Mumbai in Reizen Waes: Wereldsteden. © © VRT

Onze man bij de taliban - eerste aflevering

20.20 - NPO 2

Wanneer na het plotselinge vertrek van de Amerikanen en hun Westerse bondgenoten ook alle buitenlandse journalisten Afghanistan verlaten, besluit Thomas Erdbrink juist om voor een paar maanden naar Kaboel te vertrekken. In de eerste maanden dat hij er rondloopt, lijken de veranderingen mee te vallen. Maar dan besluiten de taliban een stuk strenger te worden. Het nieuwe emiraat wordt een land waar niets kan en alles moet.

Volledig scherm Thomas Erdbrink in de documentairereeks Onze Man bij de taliban. © VPRO

1985 - eerste aflevering

20.55 - Eén

Marc, Franky en diens zus Vicky verruilen in de jaren 80 hun geboortedorp op het Vlaamse platteland voor Brussel. Vicky gaat rechten studeren, beide mannen starten met een opleiding bij de Rijkswacht, de federale politiedienst van België. Maar Marc en Franky belanden in een korps in diepe crisis, nadat de drugshandel van een van de officieren aan het licht is gebracht. Als de Bende van Nijvel ook nog eens gewelddadig wordt, en spanningen binnen het onderzoeksteam verhinderen om de zaak op te lossen, komt het trio onbedoeld in het oog van de storm terecht.

Volledig scherm Peter Van den Begin (Majoor Herman Vernaillen) in 1985. © RTBf

Jamie vs Britney: The father daughter trials

22.00 - TLC

Dertien jaar lang stond Britney Spears onder (financieel) toezicht van haar vader Jamie. Na een slepende rechtszaak werd er eind 2021 een streep door zijn bewindvoering gezet. Maar voor Britney is het verhaal daarmee nog niet afgelopen. Ze daagt haar vader opnieuw voor het gerecht, dit keer voor financiële corruptie en misbruik van zijn recht als haar curator. Heeft Jamie Spears zijn eigen dochter inderdaad belazerd, of heeft Britney het helemaal mis?