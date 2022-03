Vanavond op tv: 2Doc: Oorlog in Westerbork, Seef spees en Muhammed Ali

BBQ Street

Nieuw seizoen

24Kitchen – 17:30 uur



Wie alleen de barbecue gebruikt als het hoogzomer is, is volgens grillmasters Peter de Clercq, Jord Althuizen, Ralph de Kok, Harm Jan Bloem en YouTube-fenomeen Pitmaster X Roel Westra gek. In de voorjaarseditie van BBQ Street laten zij elke werkdag zien dat vlees ook prima bij slechter weer bereid kan worden.

2Doc: Oorlog in Westerbork, april – september 1945

NPO 2 – 20.26 uur



Duizenden NSB’ers werden direct na de bevrijding gevangengezet in Kamp Westerbork. Daar zaten toen nog honderden joden vast, van wie een aantal werd aangewezen als bewaker. Zij kwamen daarmee tegenover hun gezworen vijand te staan. Oorlog in Westerbork onderzoekt de dunne scheidslijn tussen goed en kwaad in de lente en zomer in het Westerbork van 1945.

Beeld uit 2Doc: Oorlog in Westerbork.

Seef spees

Nieuw programma

NPO 3 – 21.26 uur



Hoe kan het dat Mark Rutte van alles vergeet en toch nog steeds de dienst uitmaakt? En hoe kun je als Nederlandse Turk het beste onder de druk en het boze oog van je tante uitkomen om de helft van je spaarrekening maandelijks naar je familie in Turkije te sturen? In Seef spees kijkt een mix aan nieuw en gevestigd komisch talent met een satirische blik, een spiegel en een fileermes naar de samenleving en de daarbij horende culturele normen en waarden.

Politie Landelijke Eenheid in actie

Nieuw programma

RTL 5 – 20.30 uur



Nationaal en internationaal jaagt de Landelijke Eenheid van de politie op criminele groeperingen, terroristen, drugsdealers en ander gespuis. In Politie Landelijke Eenheid in actie vertellen zij hoe ze te werk gaan om te zorgen voor een veilig Nederland.

Spoorloos

NPO 1 – 21.21 uur



De violiste Simone speelt eigenlijk al heel haar leven vooral voor iemand die er niet is: haar biologische moeder. Om haar adoptiemoeder niet te kwetsen, schoof Simone de zoektocht naar haar jarenlang voor zich uit. Maar omdat ze zich later niet schuldig wil voelen om wat ze níet gedaan heeft, ging er onlangs een knop om. Weet Derk Simones moeder in Peru op te sporen?

Simone in Spoorloos.

Muhammed Ali

Nieuw programma

NPO 2 – 22.19 uur



Muhammad Ali voorspelde op twaalfjarige leeftijd dat hij kampioen zwaargewicht zou worden. En hij kreeg gelijk; op z’n 22ste had hij al meer dan honderd tegenstanders verslagen. Om Ali’s bijzondere levensverhaal te schetsen, dook regisseur Ken Burns voor het achtdelige Muhammad Ali in archiefmateriaal én interviewde hij zes jaar lang familie, vrienden, journalisten, boksers en historici.

