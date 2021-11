Vanavond op tv: Bed & Breakfast, Hotter Than My Daughter en Vera

Love Life

Nieuwe serie

BBC First – 20.00 uur



Een jaar geleden ging Joe voor de laatste keer op wereldreis, voordat hij zich voorgoed zou gaan settelen. Wanneer hij terugkeert van zijn reis om zijn ex Lucy weer om zijn vingers te winden, komt hij van een koude kermis thuis. Lucy is met iemand anders getrouwd en in verwachting van een kindje. Joe beseft dat hij een grote fout heeft gemaakt.

Bed & Breakfast

Nieuw seizoen

NPO 1 – 20.30 uur



Het vijftiende seizoen van Bed & Breakfast trapt af in de gemeente Krimpenerwaard. Hier heeft Elly een frisse inrichting bedacht, die echtgenoot Teus vervolgens in elkaar heeft getimmerd. Na dit bezoek reist het gezelschap dwars door het rivieren­gebied naar de B&B van Léon en Mieke in Lansingerland. De laatste stop: B&B Kade10Buren van Jeanette en Kees in de Neder-Betuwe.

Hotter Than My Daughter

Laatste aflevering

RTL 5 – 20.30 uur



Bianca draagt het liefst hoge laarzen en korte jurkjes met een diep decolleté. Schoondochter Gimenne kan het niet langer aanzien en schakelt de hulp van Bridget in.

Braven

Film

RTL 7 – 20.30 uur



Joe (Jason Momoa) gaat met zijn vader (Stephen Lang) naar een afgelegen berghut om er samen even tussenuit te zijn. In de hut vindt Joe een lading cocaïne, die toebehoort aan gevaarlijke criminelen. Vader en zoon gooien alles in de strijd om de genadeloze criminelen uit te schakelen.

Vera

Eén – 20.40 uur



Vera moet aan de slag als in het Northumberland National Park het lijk wordt gevonden van hulpverlener Angela Kornan. Al snel wordt duidelijk dat Angela het in de week voor haar dood aan de stok kreeg met twee van haar cliënten. De vraag is of een van hen haar ook daadwerkelijk heeft vermoord. Deze aflevering van seizoen elf is voorlopig de laatste die wordt uitgezonden: de overige vier afleveringen zijn verplaatst naar 2022.

