Vanavond op tv: Bed & Breakfast, Meer dan goud en The wolf of Snow Hollow

Dit zijn de kijktips voor vrijdag 16 december.

Schaatsen: wereldbeker Calgary

NPO 3 - 20.23 uur

Ze won in het olympisch seizoen alles wat er maar te winnen viel, maar tijdens de eerste wereldbeker in Stavanger leed Irene Schouten op de 3000 meter een zeldzame nederlaag en werd ze ‘slechts’ tweede achter de Noorse Ragne Wiklund. In Heerenveen stelde Schouten orde op zaken en reed met overmacht naar een nieuw baanrecord. Dit weekend kan ze opnieuw laten zien wat ze waard is in de Olympic Oval in Galgary.



Volledig scherm Irene Schouten aan het schaatsen voor de wereldbeker in Calgary, Canada op 9 december 2022. © ANP / EPA

Bed & Breakfast

NPO 1 - 20.34 uur

In de Noordoostpolder, op kruipafstand van het polderdorp Marknesse, ligt B&B De Buitenhof van Ton en Dinie. Na een flinke verbouwing door klustijger Ton en de creatieve styling van Dinie zijn de vier gastenkamers inmiddels om door een ringetje te halen. Maar krijgen de overige stellen, Alea en Tim én Jenny en Fokke, het wel warm van het kale polderlandschap? Terwijl de groep van Flevoland via Drenthe naar Friesland trekt, laat de haardroger van Dinie de logeerpartij bijna ontsporen.



Meer dan goud - laatste aflevering

NPO 1 - 21.29 uur

Met een skileraar als vader groeide Nicolien Sauerbreij op in de sneeuw. Ze stond al als kleuter op de ski’s, die ze op haar twaalfde inruilde voor het snowboard. En junior had talent, want ze kwalificeerde zich in 2002 voor de Olympische Spelen voor de parallelreuzenslalom. Maar wat zo mooi begon, eindigde in een nachtmerrie toen de Oostenrijker Björn Ostermann per ongeluk verkeerde wax op haar board smeerde.



Volledig scherm Nicolien Sauerbreij in 'Meer dan goud'. © EO

De nieuwe getuigen van Auschwitz

NPO 2 - 22.19 uur

Radio-dj Eddy Keur verslikte zich bijna in zijn koffie toen hij aan een nog jonge luisteraar vroeg wie Het Dagboek van Anne Frank heeft geschreven. Het antwoord was schokkend: Annie M.G. Schmidt. Om de jeugd enig historisch besef mee te geven, stuurt Eddy – die zijn opa verloor tijdens de Holocaust – vijf jongeren naar Auschwitz-Birkenau. Want wat weten zij eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog en het voormalig concentratiekamp?



The wolf of Snow Hollow - filmpremière

RTL 7 - 23.05 uur

Veronica Superguide-score: ★★★

Tja, als er steeds rond volle maan mensen aan stukken worden gereten door ‘wolven’ denkt de gemiddelde filmkijker aan weerwolven. Helaas gelooft politieman John Marshall (Jim Cummings) daar geen snars van, maar hij heeft het dan ook knetterdruk met zijn ex, zijn tienerdochter Jenna (Chloe East) en kwakkelende oude vader Hadley (Robert Forster in diens laatste rol). Het lijkt er op dat Jim het als regisseur/schrijver/hoofdrolspeler ook iets te druk had, want de balans tussen horror en humor is soms ver te zoeken. Aan de andere kant geeft dat de boel wel meer een eigen smoel.



Volledig scherm Riki Lindhome (detective Julia Robson), Jim Cummings (John Marshall) in de horrorthriller 'The wolf of Snow Hollow'. © IMDB