Vanavond op tv: BN'ers in het ziekenhuis, Tussen kunst en kitsch en The Mule

Het Blok Nieuw-Zeeland

Nieuw seizoen

Net5 - 18.05 uur



In Nederland vond Net5 het na een paar seizoenen genoeg, maar in Nieuw-Zeeland zijn ze inmiddels al bij het achtste seizoen. Dit keer staat Het blok in een oude brandweerkazerne in een buitenwijk van Auckland, waar vijf nieuwe kluskoppels een miljoenenappartement moeten bouwen.

New Gen: Voetbalmakelaars

NPO 3 - 20.25 uur



Terwijl het overgrote deel van hun leeftijdsgenoten de sport slechts vanaf de bank bekijkt, is voetbal voor makelaars harde business. Logisch, want er gaat behoorlijk wat geld in om. In 2020 betaalde Ajax alleen al ruim 33 miljoen euro aan zaakwaarnemers en tussenpersonen. In Next Gen volgt Jeroen Holtrop vijf jonge voetbalmakelaars, die alles opzij zetten om te slagen in de miljoenenwereld van het voetbal.

BN’ers in het ziekenhuis

SBS6 - 20.30 uur



Nadat BN’ers als Isa Hoes en Olcay Gulsen zich vorig seizoen al onderdompelden in de wereld van het ziekenhuis, gaan dit keer Rachel Hazes, Caroline van der Plas, Philippe Geubels en Natasja Froger aan de slag als verpleegkundigen. Zijn zij geschikt voor een leven in het ziekenhuis?

Tussen kunst en kitsch

Nieuw seizoen

NPO 1 - 20.36 uur



Het nieuwe seizoen van Tussen kunst en kitsch trapt af in Museum Kranenburgh in het Noord-Hollandse kunstenaarsdorp Bergen. Expert toegepaste kunst en design Rob Driessen is enorm gelukkig als er op zijn tafel een beeldje van een kamelendrijver verschijnt. De reden van deze blijdschap is de maker van het beeld: de gerenommeerde Vlaamse kunstenaar Josuë Dupon. Maar wat is het waard?

Volledig scherm Een beeld uit een vorig seizoen van Tussen kunst en kitsch. © ANP Kippa

The Mule

Veronica - 20.30 uur



Veteraan Earl Stone (Clint Eastwood) is al op leeftijd maar werkt nog als bloemist. Door financiële problemen moet hij zijn zaak sluiten. Het voorstel om drugs te vervoeren voor een Mexicaanse drugskartel komt als geroepen. Ondanks Earls onopvallende verschijning krijgt DEA-agent Colin Bates (Bradley Cooper) hem al snel in het vizier.

