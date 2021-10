Vanavond op tv: Boerderij van Dorst, Ranking the Stars en De Grote Kleine Treinencompetitie

Boerderij van Dorst

Slotaflevering

NPO 3 – 20.25 uur



Ergens aan de rand van Apeldoorn scharrelt Raven van Dorst rond in een vervallen boerderij, waarvan het erf langzaam verandert in een oase van zelfvoorzienendheid. Inclusief geiten, kippen en een gigantische moestuin. Om niet al het werk alleen te hoeven verzetten, nodigt Raven elke week twee bekende gezichten uit. Het resultaat: zwetende BN’ers en, dankzij Ravens no-nonsense interviewtechnieken, geniale gesprekken. De laatste gasten van het seizoen: Heleen van Royen en Stefano Keizers.

Ranking the Stars

RTL 5 – 20.30 uur



In het nieuwe seizoen van Ranking the Stars is neemt Eddy Zoëy het stokje over van presenator Paul de Leeuw. Het spel is nog wel hetzelfde. Tien bekende Nederlanders krijgen verschillenden vragen voorgelegd die al eerder zijn beantwoord door een panel van 100 burgers. Aan de hand van deze vragen moeten de deelnemers zichzelf en hun medekandidaten rangschikken. Doen ze dat hetzelfde als de burgers hebben gedaan? Dan krijgen ze een punt. De bekende Nederlander die aan het einde van de aflevering de meeste punten heeft, wint een bokaal.

Vtwonen weer verliefd op je huis

SBS6 – 20.30 uur



Vanaf vandaag is Vtwonen weer verliefd op je huis ook te zien op de woensdagavond. Met in deze aflevering de notariswoning van Mike en Marleen, waar ze samen met hun twee kinderen in wonen. Ze zijn erg blij met hun huis, maar over het interieur zijn ze het nog niet eens. Marleen houdt van een licht en klassiek interieur, terwijl Mike het liefst alles strak en zwart ziet.

De Grote Kleine Treinencompetitie

NPO 1 – 20.35 uur



In dit programma gaat André van Duin samen met juryleden op zoek naar de beste modeltreinbouwer van Nederland. Het is inmiddels week drie en dat betekent dat al twee teams zijn afgevallen. De overige modelspoorhobbybouwers gaan aan de slag met het thema ‘Moeder Aarde’. Dat worden landschappen vol vulkaanuitbarstingen, lawines en uit de hemel kletterende meteorieten. Om de spoorbanen te beoordelen, krijgen juryleden Evan Daes en Diane Meyboom hulp van hulpconducteur en meteoroloog Amara Onwuka. Welk team mag door naar het volgende station en wie is het spoor volledig bijster?

Andere tijden

NPO 2 – 22.20 uur



Circussen, ooit het toonbeeld van opwindend amusement, inmiddels niets meer dan een flard van het geheugen. Zo ook het ooit fameuze Nederlandse Circus Renz. Het geschiedenisprogramma Andere tijden duikt in het verleden van dit circus, dat zijn hoogtijdagen beleefde in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw. Met clown Milko, een heuse spreekstalmeester en natuurlijk de trapezemeisjes.

