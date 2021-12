Vanavond op tv: De finale van The Masked Singer en het Kerstgala in Maastricht van André Rieu

Langs de Maas

NPO 2 – 19.58 uur



Huub Stapel is inmiddels in eigen land, vlakbij zijn geboorteplaats Tegelen. Hij treft oude vrienden en ontdekt dat er in de Tegelse klei een stukje Romeinse geschiedenis verborgen ligt. In het Belgische Leut is het tijd voor een slokje Maaswijn. Hij sluit af met een bezoekje aan Château Neercanne in Maastricht, waar de Maas het toneel was van de Europese eenwording.

Volledig scherm Langs de Maas met Huub Stapel. © MAX

The Masked Singer

Finale

RTL 4 – 20.00 uur



Van een papegaai en een monster tot een lieveheersbeestje en een vogelverschrikker; de afgelopen weken passeerde weer een bonte stoet aan zingende karakters de revue. Sommigen met een wel heel bekend stemgeluid, zoals Karin Bloemen en Ron Brandsteder, van anderen hebben we nog steeds geen idee wie zich in de pakken schuilhouden. Wie volgt Tania Kross en Jan Dulles op en zet vanavond als laatste het masker af?

André Rieu: Kerstgala in Maastricht

NPO 2 – 20.33 uur



Omdat de de violist de coronabui al zag hangen, vertimmerde André Rieu het Maastrichtse congrescentrum MECC dit najaar al tot winterpaleis om daar zijn kerstconcert alvast kunnen geven. En dat is maar goed ook, want voor het tweede jaar op rij werd er een streep gezet door Rieus kerstconcerten. In Kerstgala in Maastricht daarom geen spoor van mondkapjes en anderhalve metermaatregelen, maar wel een mix van traditionele kerstliedjes, romantische walsen en feestelijke meezingers.

Volledig scherm Violist André Rieu. © ANP Kippa

With Love, Christmas

RTL 8 – 20.25 uur



Melanie en haar collega’s hebben lootjes getrokken voor het jaarlijkse kerstfeest. Melanie kan maar moeilijk geheim houden dat ze Donovans lootje heeft getrokken. Om het perfecte cadeau voor hem te kopen, stuurt ze hem berichtjes namens ‘de Kerstman’. Als Donovan ten onrechte aanneemt dat een andere collega zijn lootje heeft getrokken, moet Melanie haar best doen om Donovan te laten zien dat zij zich voor hem in het zweet werkt.

When Big Things Go Wrong

Nieuwe show

History – 20.30 uur



Moderne technologie stelt ons in staat om ongelooflijke constructies in elkaar te schroeven. Vliegtuigen, wolkenkrabbers, bruggen; we draaien er onze handen niet voor om. Maar als er met zo’n immens bouwwerk iets misgaat, dan gaat het ook goed mis. When Big Things Go Wrong onderzoekt de gevolgen van ‘s werelds grootste technische rampen. Zoals het instorten van de Morandibrug in Genua of de crash met een Boeing 777 in San Francisco.

