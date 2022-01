Vanavond op tv: De Nationale Reistest, The Lost Symbol en Pointer Data

De Nationale Reistest

NPO 3 – 20.24 uur



In welk land loop je het grootste risico om in drie stukken in een ravijn te belanden, hoe reis je het duurzaamst en waarom zijn toeristenselfies een stuk gevaarlijker dan men dacht? In De Nationale Reistest worden zeven bekende Nederlanders door Sahil Amar Aïssa en Dzifa Kusenuh getest op hun reiskennis. Wie is reiswijs en wie kan maar beter thuisblijven?

The UnXplained with William Shatner

Start seizoen 2

History – 20.30 uur



Hij won een Golden Globe voor zijn rol in Star Trek, een Emmy voor die in Boston Legal en was jarenlang het gezicht van Rescue 911. In The UnXplained gidst William Shatner ons langs onheilspellende onderwerpen die de mensheid al eeuwen verbijsteren. Van dodelijke sekten en verloren beschavingen tot vloeken, vampiers, weerwolven en duistere profetieën.

Volledig scherm William Shatner © REUTERS

The Lost Symbol

Net5 – 20.30 uur



Voordat Robert Langdon aan het werk was in The Da Vinci Code, Angels & Demons en Inferno, scharrelde hij al rond in de mysterieuze wereld van de symboliek. In The Lost Symbol moet de nog jonge Harvard-professor een reeks dodelijke puzzels oplossen om zijn ontvoerde mentor te redden én een huiveringwekkende wereldwijde samenzwering zien te dwarsbomen.

Volledig scherm The Lost Symbol © iMDb

Pointer Data

NPO 2 – 21.06 uur



Wie op zoek is naar een verzetje, kan terecht op talloze erotische websites waar sekswerkers hun diensten aanbieden. Maar sinds kort worden deze websites overspoeld door nepprofielen. Pointer duikt in de nepprofielen en ontdekt een vorm van oplichting waar bijna niemand over durft te praten.

Last Tango in Halifax

Start seizoen 5

BBC First – 20.00 uur



Na zeven jaar huwelijk en een verhuizing naar een nieuwe omgeving is er weinig meer over van het huwelijk van Alan en Celia. Niet alleen hun verschillende politieke overtuigingen en de nieuwe baan van Alan zorgen voor spanningen, maar ook de veeleisende familieleden zorgen voor de nodige wrijving. De bom barst op de verjaardag van Caroline en Gillian.

Volledig scherm Last tango in Halifax.

